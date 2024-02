Aastaid peegelpildiga pahuksis olnud kunstnik Marita Liivak leidis tröösti kunstist

Miski ei viita kauni heledajuukselise naise muretus olekus sellele, et tema peegelpilt valmistas talle aastaid tuska. Marita jutustab, et söömishäired kimbutasid teda juba teismeeast. „Mul tiksus kogu aeg kuklas, et pean kaalust alla võtma,“ räägib ta. Naine loetleb, et rassis selleks ohtralt trenni teha, piiras toitu, ajas näpuga kalorite kogust taga.

Hagu andis muidugi alla ka sotsiaalmeedia, sõbrannad ja staarid, kes naeratades teatasid: „Ükski toit pole nii hea kui sale olemine.“ Sarnaselt paljude teistega tulid mõjutused ka emalt, kes küll tütre söömist ja keha kunagi ei kommenteerinud, aga iseenda suhtes kriitiline oli.

Mingil hetkel jõudis Maritani taipamine – selline eluviis pole lihtsalt jätkusuutlik.