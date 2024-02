VAID KAKS EUROT NÄDALAS! Põlvamaa naine ajab rahaasjades ranget joont, tehes nutika majandamisega paljudele silmad ette

Nele (35) on alati säästliku mõtteviisiga olnud. Kuna tema lapsepõlv jääb taasiseseisvunud Eesti algusaega, tuleneb see ilmselt toona valitsenud üldisest olukorrast – kuigi kaupa hakkas vaikselt juba poelettidele jõudma, nappis raha. Nii osteti vaid kõige hädavajalikumat. Just tänu sellele kasvas naine üles teadmisega, et alati saab säästa, kui vaid tahta. Peres hoiti kokku näiteks riiete pealt – ema õmbles kõik vajaliku ise. Ka toitu ei raisatud kunagi.