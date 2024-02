Erika Salumäe tütar Shanti Grand Uustalu: „Nüüd mõistan oma ema rohkem ja olen talle tänulik.“

Selles artiklis räägivad nad suhtest teineteisega, ent jagavad ka seda, mida on vanemad neile õpetanud. Shantil on emaga suhted katkenud, ent pärast emaks saamist mõistab ta oma ema Erikat rohkem. Samuti seda, kui erinevad suhted võivad olla vanemate ja laste vahel ning et lapsi on võimalik väga erinevalt kasvatada. „Olen talle paljuski tänulik. Ütlen talle aitäh, et ta oli minuga vahel karm, kuigi ületas ka piire,“ avab Shanti oma südame.