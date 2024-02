Kümme aastat kooselu vägivaldse mehega suunasid Hainit kogemusnõustajaks saama: „Vägivaldsest suhtest lahkudes peab endaga palju tööd tegema.“

Viie lapse ema, ellujääja, ja kogemusnõustaja Haini (42) elas vägivallatsejaga koos 10 aastat ja selle aja jooksul saadi viis lastki. Naine varjas selle aja jooksul kogetud jõhkrat vägivalda oma lähedaste eest.

Naine tõdeb, et tihti arvatakse, et kui õnnestub rusikavõimu alt pääseda, ongi kõik okei ja elu läheb õnnelikult edasi. Tegelikult see nii ei ole. Vägivaldsest suhtes lahkudes peab endaga palju tööd tegema, et uuesti samasugusesse koosellu ei satuks.