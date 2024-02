Lasteloomaaia talitaja Saskia: „Peab ikka selle peale tulema, et kitsedele näiteks suhkruvatti või lammastele šokolaadi pakkuda.“

Saskia (21) tööpäev algab kell kaheksa hommikul ja vahel on selleks ajaks juba mõni hoolealune ärganud. Või on neid äratatud, sest laudas ei saa pärast papagoide ärkamiskisa enam keegi sõba silmale. Ent juhtub sedagi, et nad häält ei teegi – päevad pole vennad. Päris esimesed ärkajad on hoopis deegud, aga nemad kõva kisa ei tee.

Algul seltsis Saskia kitsedega ning nende sõbralike ja uudishimulike tegelastega ongi ehk kõige lihtsam ja kiirem kontakti saada. Tõsi, leidub ka isendeid, kellele inimeste tähelepanu vähem meeldib ja nemad hoiavad omaette. Eebe, Sille, Siret, Martin, Petra, Õie, Bämbi ... Saskia teeb kõigil vahet!