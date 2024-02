TEENETEMÄRK 2024 | Kirurg Rutti Soomets: "Kui teekond on kerge, siis ei ole paarikümne aasta pärast eriti midagi meelde tuletada."

Soovin rõhutada, et muutunud ei ole minu tugev soov ravida patsiente. Vahet ei ole, kas teha seda uuemas või vanemas hoones, peaasi, et patsient saaks vajaliku arstiabi. Kõik, mida mina teen, ja usun, et ka kõik teised arstid teevad, on suunatud patsiendi heaolu parendamisele. Tervis on vaieldamatult tähtsaim heaolu tunnus.

Selle aja jooksul, kui ma haiglas töötan, on vahetunud mitu korda ka ülemarstid. Tundub, et nad ei suutnud mind lõpuks välja kannatada. (naerab)