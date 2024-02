Liina Tennosaar: „Mind häirib, et maailm on hulluks läinud.“

23. novembril saanuks Kalmer Tennosaar 90, sel sügisel möödub tema surmast 20 aastat. Liina mõtleb tihti isale. „Kui mul on segadus, siis ütlen talle: „Anna mulle märku!“ Mis mul saab lihtsamat olla, kui keeran raadio lahti ning ta laulab või mitte.“

Tütrele meeldib isa lauludest kõige rohkem „Cuccucia“ meloodia. Liina räägib, et Kalmer esitas seda enda arvates itaalia keeles. Laulu noodid ja tekst kirjutati kuulmise järgi maha Luksemburgi ja Milano raadiost ja Tennosaar õppis need lindilt pähe. „Ta ütles, et laulis sodipodi keeles, aga minu meelest kõlab see laul nii ägedalt,“ sõnab Liina ja laseb imeilusal häälel kõlada väljamõeldud keeles.

Kord valdasid naist eksistentsiaalsed probleemid ja Liina palus isalt lohutust. „Elmari raadiost ei tulnud midagi. Endamisi mõtlesin, sa oled ka mind ära unustanud, igavene jama.