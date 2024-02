Meigieemaldi otsas? Lahendus ootab köögikapis!

Ammugi on kinnitust saanud see, et vanaemade ilunipid pärinevad koduköögi raudvarast: kohvipaks koorib, mesi toidab, piim niisutab. Küll aga tuleb üllatusena, et hästi kättesaadavad, soodsad ained suudavad eemaldada jumestust, ka seda kõige veekindlamat! Panime need proovile ise katsejäneseks hakates. Avastasime tõelisi pärleid ja imestame siiani, kuidas nii lihtsad asjad ka kõige kallimatele meigieemalditele silmad ette teevad.