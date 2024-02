PAARISUHE EI PÄÄSTA ÜKSILDUSEST: ka teistega koos olles võib seda painavat tunnet kogeda

Elina Kivinukk eristab oma igapäevatöös kolme tüüpi üksildust. Esmalt seoses uude elukohta kolimisega. „Me ju teame seda tunnet: kõik-kõik on uus septembrikuus!“ ütleb Kivinukk. Seda tüüpi üksildus on õnneks kõige kergemini ületatav. Üksildust võidakse kogeda ka mingil eluetapil, mil kiputakse end kaasinimestega võrdlema. „Näiteks: aga kõigil on juba pere ja lapsed, mina olen ikka üksinda,“ selgitab psühholoog. „Või: kõikidel teistel on juba oma kodud, mina üksi elan ikka üürikas.“