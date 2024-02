LÄHEB PÕNEVAKS! Muusik ja muusikamänedžer Gunnar Loho valmistub elulooraamatu kirjutamiseks: „See on uskumatult raske!“

Gunnar (68) elab Olustveres rahulikku elu. Veebruaris on mees esinemistega hõivatud enamasti vaid nädalavahetustel ja seetõttu võimaldavad argipäevad omakeskis olla. Elulooraamatu üllitamist plaanis ta juba ammu ja esimesed readki on juba kirja pandud, kuid asi eriti ei edene. „See on uskumatult raske, sest emotsioonid võivad mingil hetkel kasvada üle pea ja segavad keskendumist,“ kõlab aus tunnistus.

Gunnaril meenutamist jagub, sest senine elu on olnud värvikas, kirev ja isegi kohaliku popmuusika ajaloo osas jäädvustamist väärt. Seda enam, et 20 ja 30 aasta tagune „tümps“ on taas au sees ning uus põlvkond sellest vaimustuses.