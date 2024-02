USKUMATU! Kunstnik ja poeet Dante Gabriel Rossetti lasi seitse aastat pärast abikaasa surma tema haua lahti kaevata

MAALI VALATUD VALU: 1870. aastal valmis Rossettil maal „Beata Beatrix“. Elizabethi on siin kujutatud Beatrice Portinari ehk Dante Alighieri armastatuna. Naine on üle valatud ebamaise kuldse valgusega, tema silmad on suletud läheneva surma ootuses ja linnukujuline Püha Vaim asetab tema peopessa valge mooniõie.