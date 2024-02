Oana kasvatas seeni esialgu koduköögis, siis tuli seda tegema Eestisse: „Rumeenias pole seente korjamine eriti levinud.“

Oana tähelepanu püüdsid seened, mis tundusid talle inimestest salapärasemad. See, kuidas seened suhtlevad ja on osa seeneniidistikust … See on kui superaju, mille läbi omakorda suhtlevad omavahel muld, taimed ja puud. „Nagu internet,“ võrdleb ta. Seentel on looduses märgiline koht, need aitavad metsal kasvada. Loodus oleneb lagunemisest ja seda protsessi seenteta toimuda ei saa.

Nii kasvatas naine ise koroona ajal koduköögis seeni, abivahenditeks veinijahuti ja õhuniisuti. Ja testis neid. Küll aga puudus Rumeenias professor, kes oleks saanud piisavalt põhjalikult juhendada. Lisaks tundis naine, et klapp rumeenlastega aina kaob. Järgnesid otsingud välismaale mineku võimalustest. Kui Helsingis teoloogiat õppiv sõber sattus siis kord Tallinnasse, tekitas ta Oanaski huvi salapärase ja võõrana tundunud Eesti pealinna vastu.