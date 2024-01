A.H. Tammsaare ajatu kangelanna rolli astunud Karolin Jürise: „Minu ja Irma elukogemus on üsna sarnane.“

„Mul on tunne, et esimene armumine elusse on möödas, nüüd pean õppima seda armastama. Elu armastamine on minu valik,“ lausub Karolin (27) tühjas Sakala teatrimajas.

Karolin ongi Irma – teised said sellest kohe aru. Üsna pea tema isegi. „Meie elukogemus on üsna sarnane ja mis peamine, oleme mõlemad väikesest kohast pärit ja tulnud üsna noores eas linna oma unistusi täitma. Irma puhul on see kirjanikuks olemine ja minu puhul näitlejaamet.“

Tal polnud vaja otsida teist inimest, õppida maailmavaadet või olemise viisi võõralt. „Usun, et mida rohkem suudab näitleja enda kogemustega seoseid luua, seda tõesem on roll.“