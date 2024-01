AJAKIRJA NAISTELEHT PEATOIMETAJA VEERG | Ei elu ega ka iseend tasu praegusel keerulisel ajal üleliia tõsiselt võtta.

Ei, see ei ole Kumu ega Toompea, Raekoda, Lennusadam ega mõni muu taoline paik. Neil on hindeid palju vähem. See on hoopis üks täiesti tavaline kivi Tondil, trammide lõpp-peatusest mõne sammu kaugusel. Tundub päris lustlik, sest enamasti kulutatakse kõikvõimalike turismiatraktsioonide promomiseks päris suur hulk raha. Aga see on lihtsalt kivi, mis sai kuulsaks ühe nalja kaudu.

Nimelt käis 2021. aastal Tallinnas peamiselt idabloki riikides ringireisimisele keskendunud videoblogija Bald and Bankrupt. Mehel tuli pähe mõte sõita ühe retrotrammiga lõpp-peatusse ja vaadata, mis seal on. Mina olen võõrsil seda nippi kasutanud metrooliinidega ning avastanud sedasi päris uhkeid paiku. Aga Tondil, kuhu mees toona välja jõudis, polnud mitte midagi. Bald and Bankrupt andis Tondile veel teisegi võimaluse ning läks mõne aja pärast uuesti sinna. Asi polnud paranenud. Ta pillas mööda tühermaad jalutades lause: „Vaata, siin on see kuulus Tondi kivi,“ ja legend oli sündinud.

Pärast seda tullakse kivi vaatama lähemalt ja kaugemalt, tehakse sellega pilti ja imestatakse. Imestasime meiegi seda üle vaadates südamest naerdes, sest ausalt – kuigi osa kivist oli lume all, oli see üks täiesti tavaline kivi. Selline, milliseid on Eestis nii palju, et neid ei jõua keegi kokku lugeda. Tean päris mitut palju ilusamat kivi pealegi. Ja ega me poleks osanud seda kivi vaatama ka minna, kui seda ei oleks eelmisel nädalal ühes mälumängus küsitud. Ma olen kogu aeg rääkinud, et mälumäng on parim hobi – see annab teadmisi ja ka inspiratsiooni eluks eneseks.

Mu meelest on see ilmekas lugu sellest, kuidas mugavustsoonist välja astudes ja loovust kasutades on võimalik teha päris suuri asju. Ükspuha, kas siis teadlikult või kogemata. Ning sellest loost võiks ajal, mil igas valdkonnas tuleb raha järjest hoolikamalt lugeda, snitti võtta.

Loodan, et kui arusaamatult pika ehitusajaga Tondi tunnel viimaks valmis saab, tekib kasvõi suvel sinna mõni jäätise- või suveniirimüüja. Ja keegi hakkab korraldama ekskursioone mööda pealinna muhelema panevaid looga paiku, vahelduseks sisseharjunud turismiteede tallamisele. Bald and Bankrupti tehtud töö võiks enda kasuks ometi tööle panna!