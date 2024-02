Õpetajast kirjanik Liina Vagula: „Noortelt tulev tagasiside on pigem positiivne. Täiskasvanud lugejad on kriitilisemad.“

Ideid noorsooromaanideks ammutab Liina ümbritsevast. „Näen õpetajana, et noorte vahel on aina vähem vahetut suhtlust, kõik on internetti kolinud. Sellele vastukaaluks tõingi viimasesse raamatusse suhtlemisviisi, kus noored räägivad omavahel ning jagavad rõõme ja muresid päriselt.“

Kirjanikutöö köögipoolt jagades lausub Liina, et kui romaani tarbeks mõni hea mõte pähe turgatab, tuleks see esimesel võimalusel kirja panna – muidu läheb lihtsalt meelest ära. „Mul on küll juhtunud, et öösel läheb uni ära ja tuleb hea mõte. Tean, et kui seda kohe kirja ei pane, on see läinud. Trükin siis öösel mõne lausega märksõnad telefoni.“