ÕNNESOOVID PÄRANDUSEKS! Ligi pool sajandit Vikerraadios õnnesoove lugenud Ülle Karu usaldas töö tütardele

„Mäletan selgelt, kuidas lapsena toimetuse põrandal istusin ja kuupäevade järgi kirju hunnikutesse ja siis kuupäevade lõikes vanuste kaupa tõstsin. Ikka nii, et naised ees ja mehed tagapool,“ meenutab Ulvi, kes hiljem nädalavahetuseti on töötanud muu hulgas ka hommikuprogrammi saatejuhina. „Käelise osavuse tekkides aitasin ka teksti trükkida, seda ka siis, kui tulid juba arvutid. Kui mõni soovisaates eksis ja soovis kellelegi kaineid vanaduspäevi, parandasin selle ikka kauniteks, pensionärud pensionärideks ja Vello Orumatsi Orumetsaks.“

On olnud juhtumeid, kus üht ja sama inimest märgitakse erineva vanusega. Ulvi on saatnud sama persooni õnnitlenud kirikusse ja hoolekandeasutusse isegi vastava järelepärimise, aga nood on endale kindlaks jäänud. „Õnnitlesin siis kaks korda,“ kinnitab ta.