VÄSIMATU UKRAINA ABISTAJA: „Kurjus karjub, aga headus röögib sellest üle!“

Veel enam kogus aktsioon hoogu, kui Silja leidis endale sõja esimesel kevadel „oma ukrainlase“. Ta naerab, et ju on igal eestlasel oma ukrainlane – see kõige kallim. Tema jaoks sai selleks Natalja koos tütre Katjaga. Paraku visati ema tütrega suvehooaja alguses ühest pealinna hotellist välja ja pagendati laevale. Seal valitsenud trööstitu olukord kriipis hinge, naised otsisid meeleheitlikult tööd, kuid tulutult. Siis tuligi Silja mõttele viia hügieenitarbed Natalja kätte, et too need laevaelanikele laiali jagaks. Kuu aega järjest toimetas Silja sinna igal nädalal neli suurt kilekotitäit asju.

Siis ootamatult võttis Natalja aga tütre ja sõitis tagasi Ukrainasse. Sõjast räsitud kodumaalt kirjutas Natalja: „Ära pahanda, oleme Ukrainas. Me ei julgenud öelda. Arvasime, et hoiad meid kinni ning ei lase bussi peale.“