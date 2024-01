102aastane Oskar roogib koduõuelt lund ja tassib ka puud tuppa: „Muidugi teen seda ise, kes siis veel?“

„Mul pole aega,“ ütleb 102aastane Oskar Rohila esimese hooga. Leebub siis ja lubab nädala pärast kodus olla. Meie kohtumise hetkel on Rakvere äärelinna majade aknad on veel pimedad, aga Oskar on jõudnud juba tule pliidi alla teha. Hommikuti kaua põõnata – see pole tema moodi.