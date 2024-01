Kui halastad endale, paraneb ka suhe

Martin Lutheri ülikooli (Halle-Wittenberg) teadlased uurisid 209 heteroseksuaalset paari. Tulemused näitasid, et kui üks osapool on enesesõbralik ja andestab endale oma vajakajäämised, lõikab sellest kasu kogu suhe. Selline partner on leebem ka oma paarilise suhtes. Iseäranis kehtib see naispoole positiivse enesearmastuse puhul, vahendab Science Daily. Saksa teadlaste tulemused on paariteraapias olulised, sest enesesõbralikkust on võimalik õppida.