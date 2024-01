Naised kipuvad juhuseksi kahetsema

Naiste puhul tuleneb kahetsus ilmselt ürgselt teadmisest, et rasestudes peab naine koormat enamjaolt üksi kandma. Seetõttu tuleb naistel voodikaaslast hoolega valida. Kui mees üheöösuhte järel lahkub, on naisel ka siis väike kibedus hinges, kui ta mehelt ise enamat ei tahtnudki. Mehed seevastu on loodud oma seemet külvama.