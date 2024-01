ANNA KEHALE VABADUST: kammitsevatele rinnahoidjatele leiab mugavaid alternatiive

Keeruline on leida õiget rinnahoidjat, mis naha ja büsti omapäradega sulanduks. See nõuab proovikabiinis higistamist, korduvat pettumust, otsast alustamist. Nii polegi imestada, et alternatiivsed lahendused rinna katmiseks on just need, millele truuks jäädakse, ning võta või jäta, neid leiab rinnateibist topikesteni välja.

Ent pane tähele – ära torma midagi uisapäisa ostma. Tunne oma mõõte, internetipoest ostes vaata üle tootjapoolsed mõõdutabelid. Pesupoodide väga asjalikud teenindajad aitavad samuti suurused paika saada ja vajaliku üles leida. Kui eeltöö tehtud, ja hästi tehtud, võid pesusahtlisse varudagi kohe mitu rinnahoidjate alternatiivi. Nii on figuuri ja riietusega sobiv valik alati käepärast.