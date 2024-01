BELGLANNA ELU PISIKESES PÕLVAS: „Miks inimesed bussi saabudes kohe trügima ja tõuklema hakkavad?“

Juulia-Gabrielle naudib Eesti puhul sedagi, et bussid ja rongid tulevad kindlal kellaajal, pidude puhul on algusaeg just see, mil rahvas kogunema hakkab. Naist teeb see õnnelikuks, sest oma eripärade tõttu on talle oluline teada, mis kell ja kus on vaja olla.

Põlvas elamine on naist ennastki rahulikumaks muutnud. Elu sujub kulgemise rütmis – kiiret pole kuhugi – saab segamatult aknast välja vaadata ja loodust nautida: kevadel ja suvel linnulaulu, talvel lumiseid ja maalilisi lagendikke, sügisel puudelt kukkunud kollakaid lehti. Belgias ja Soomes oli elutempo kiirem.

Kas on midagi, mis naisele Eesti juures ei meeldi? Juulia-Gabrielle lausub, et paar probleemi siiski on.