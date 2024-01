Sel nädalal 65. sünnipäeva tähistav maalikunstnik Epp Maria Kokamägi praegustest pöörastest aegadest: "Küll tahaks vahel lohutust jagada ja kuulda."

Sünnipäeval tasub argiaskeldustest peatuda ja kasvõi korraks enesele aega võtta. Mida kauem on ilmas elatud, seda rohkem talletub mällu olukordi, hetki ja inimesi. Neid ei saa meilt keegi võtta. See on nagu film, mis silme eest läbi jookseb.

Palusime maalikunstnikul Epp Maria Kokamäel just seda filmi vaadata. Tähestik aitab mõtteid laadida, olnut sorteerida ja sellest sotti saada.

A

Ikka armastus, mis muud meile kõigile meelde tuleb. Armastus elu vastu ongi elu mõte ja alus. Aga ka alandlikkus elu ees. Elu ja ilu on meie ümber veel nii palju alles ja see on nii habras, et selle eest tuleb olla tänulik iga tund ja päev, mis sulle kingitud.