Agneriin teeb talvises püügis paljudele meestele silmad ette: „Meestega ei saagi kalal käia! Nad hakkavad kiiresti vinguma.“

„Neljas koht tähendab ebaõnnestunud võistlust!“ Nõnda ütleb Agneriin, kes on end tõestanud arvukatel võistlustel ühe Eesti tugevaima talipüüdjana naiste arvestuses ning võitnud alatihti ka üldarvestuses kõrgeid kohti. Suvel osaleb ta aga mitmendat hooaega edukalt Eesti Spinninguspordi Liidu võistlustel koos paadikaaslase ja hea sõbranna Inga Lungega.

„Meestega ei saa ju kalal käia,“ muigab Agneriin. „Nendega on kogu aeg üks igavene häda ja nad hakkavad kiiresti vinguma. Küll on külm, küll kala ei võta, lähme ära koju, mis me lolli mängime ...“ Nii käibki Agneriin talvel kalal peamiselt üksi. Talvel on hea lihtne ‒ paned autole hääled sisse ja põrutad mõnele lombile, mida Tartu ümbruses on juba paarikümne kilomeetri raadiuses suurepärane valik.