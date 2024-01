Ülle Lichtfeldtist ja Tarvo Sõmerist saab taas armastajapaar: „Õnn on see, kui partner on sulle meeldiv.“

Läbi tuisu teatrimäele jõudnud peaosalised istuvad kõrvuti musta värvi laua ääres. Kohe hakkab hommikune proov ja esietenduseni on jäänud mõni päev. „Kahtlemata on see armastuslugu.“ Selles on mõlemad üksmeelel. „Aga eelkõige on see lugu valikutest,“ ütleb Francesca Millerit mängiv Ülle.

Näitlejanna sõnul selgub kunagi hiljem vastus küsimusele, kas Francesca valik oli õige. Robert Kincaidi osatäitja Tarvo haarab sõnasabast. „Kas õigeid valikuid üldse pakuti? Äkki olid kõik valikud valed?“ küsib ta. Tarvo meelest ongi nõndamoodi, et igaüks paneb enda jaoks peas kokku oma loo.