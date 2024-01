Mäletan, et kuulasin hingeliigutusega, kuidas Siiri Sisask laulis koos ühendkooridega endaloodud pala „Mis maa see on“ 2011. aasta noorte laulupeol. See oli hetk, kui vist kogu Eesti oli lauluväljakul või teleri ees. Vaatasin nüüd seda salvestist uuesti ja jälle tuli pisar silma. Õbluke naine, lihtne olek, aga andmas edasi nii võimsat sõnumit, et see puudutab igaüht. Loomulikult on Siiri väga õige kaanepersoon vabariigi aastapäevakuuks!