KUS OLED NÜÜD SA? Kas võimatu missioon? Tütar otsib Venemaal elanud isa sugulasi ja tuttavaid

Alinal on vaid üks foto oma isast, sellel istub ta pisikesena tema süles. Pilt on tehtud Narva-Jõesuus, kus pere elas Alina isapoolsete vanavanemate juures. Noor naine ütleb, et sageli on just esimene laps kõige rohkem oma isa moodi ja ta näeb fotol nende välist sarnasust.