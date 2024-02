FOTOD | Merle Palmiste tutvustab oma uhket kübarakogu: „Oleks mul rohkem raha ja ruumi, kus hoiustada, oleks mul neid kindlasti enamgi!“

Merle suhe peakatetesse algas mitte kõige rõõmsama akordiga. Ta ema, kes on alati olnud tõeline daam ja armastanud kübaraid, sundis teda lapsena kandma baretti. „Barett pidi olema peas viltu, et oleks moodsam. Mulle ei meeldinud, et barett on viltu ja meil olid sellepärast kodusõjad,“ naerab näitleja.