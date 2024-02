REET LINNA | Olen midagi ikka õigesti teinud, sest ka mind aidatakse 

Möödunud aasta lõpul kuulasin Vikerraadiost intervjuud armsa Helgi Salloga. Kõige muu hulgas ütles ta, et on tänulik iga uue päeva eest, mis talle antud. Elagem üks päev korraga, eriti siis, kui oleme juba küpses eas. Leidkem selles päevas midagi, mis hingele rõõmu teeb. Veel võiks selles päevas olla üks pisikene heategu – milline ja kellele, see on juba igaühe enda valik. See mõte meeldis mulle väga. Tark naine, teab, millest räägib!