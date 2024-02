ARMAS ESE | Sinilillemaal tuletab meelde, et ema on üks ja ainus

„1969. aastal, kui ma sündisin, tuli lavale „Pipi Pikksukk“ ja isa on hiljem öelnud, et mina olengi Pipi. Nii et võin selle lavastuse laule võtta kui kallist kingitust,“ ütleb Ylle. Tema ema on Eesti Raadio muusikasaadete toimetaja Tiiu Kruus, kes armastas Eesti kunsti ja tarbekunsti ning tutvustas seda tütrelegi. Yllele kalli maali autor on Märt Bormeister, kelle loomingu omamoodi signatuur oligi sinilillemotiiv. 1990. aastal signeeritud pilt valmis ema Tiiu 50. sünnipäevaks ja on kolleegide ühiskingitus. Yllele on see maal alati sümboliseerinud tema ema. „Olen kolinud seitse korda ja kõikjal on see pilt olnud mu magamistoa seinal, et näeksin seda hommikul ärgates esimesena. Sinilillemaal meenutab mulle mu ema ennastsalgavat pühendumist minu kasvatamisele. Suure osa sellest, mismoodi tajun Eesti kultuuriruumi, võlgnen oma emale,“ ütleb ta tänulikult. Ylle oli lapsena muusikatoimetajast emaga kaasas väga paljudel kontsertidel ja ka Tartu levimuusikapäevadel ning ema utsitas tüdrukut lugema.