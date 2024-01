ÜLEVAADE ÜHEKSAKÜMNENDATE MUUSIKAST: „Artistide ürgenergia oli pöörane.“

„Sellise saate tegemine on üks suur piin. Võin julgelt väita, et suurem osa video- ja fotomaterjalist pole kunagi varem laiema avalikkuse ette jõudnud. Tollaste amatööride ja entusiastide üles võetud materjal muudab saate oluliselt lahedamaks, aga huvitava materjali kokku ajamine – amatöörsalvestuste heli restaureerimine ja timmimine – on olnud omajagu keeruline,“ räägib Urmas Eero. Asi on muidugi seda väärt. Kogenud teletegija tunnistab, et üldsuse eest varju jäänud ammustest tuuridest koorus vingeid kaadreid. „Need on suurepärased. Onu Bella kontsert ühes väikeses rahvamajas on niisugune, mida vaatad mõnuga.“