VÄGEV KOGU: Kerli Asu kodu kaunistab 1400 Hot Wheelsi mudelautot – Opelist Lamborghinini

Aga miks ainult Hot Wheels ja mitte ühegi teise firma omad? Kerli muigab ja tõdeb, et otsus sündis tänu elukaaslasele. „Tema kiitis need mudelautod vastupidavaks, sest teistel tulevad kiiresti rattad alt. Kuna tal endal oli ka väiksena just palju Hot Wheelsi autosid, siis ilmselt ka sel põhjusel.“

Kui palju erinevaid automarke 1400 mudeli sees leidub, naine öelda ei oska, aga usub siiski, et esindatud on peaaegu kõik. Kogu ära mahutamiseks tuli aga leidlikkust üles näidata. „Võtsime kapil tavariiulid välja ning tellisime eritellimusega uued ja väljatõmmatavad. Nii saame lihtsamini ligi ja kappi mahub rohkem.“

Et kogust avaneks parem ülevaade, peab pere Exceli tabelit, kus on tähestiku järjekorras ära toodud, mis mudelid konkreetselt olemas on.