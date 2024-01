EKSKLUSIIVSELT NAISTELEHES | Tšellist Silvia Ilves oma uuest kallimast Kristost: „Mu kõrval on viimaks mees, kes annab rahu südamesse!“

MA VAJAN TEDA OMA ELLU: Kuigi pikalt vaatas Silvia Kristot kui vaid sõpra, siis ühel hetkel taipas ta, et tegu on väga ägeda mehega. „Sain aru, et ma lihtsalt vajan teda. See on imetlusväärne, kuidas ta mind hoiab, mõistab ja mu eest hoolitseb,“ särab Silvia.