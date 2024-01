UUS ELU 30 KILO KERGEMANA! Ülekilodest vabanenud Irina: „Häbenesin end, peitusin poes riiulite vahele, kui endist klassikaaslast nägema juhtusin.“

Samamoodi jätkata ei saanud – olles oma kehas justkui vang. Muutus nõudis otsesõnu sekkumist. „Kust see motivatsioon peaks aga tulema, kui pole energiat ja jaksu? Sõin väga ebaregulaarselt, sest väikeste lastega oli palju tegemist. Päevas kulus tahvel šokolaadi. Lastele ja abikaasale tegin loomulikult sooja sööki, aga ise haarasin näppu maiustuse. Seepärast polnudki head enesetunnet. Nüüd tean, et ma lihtsalt ei seadnud end prioriteediks,“ lausub Irina tagasi vaadates veendunult, et just seepärast osutus võitlus ülekilodega nii vaevaliseks.