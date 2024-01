Vietnam rabas telelegend Peeter Võsa täiega: „Vaesus valitseb seal täie jõuga ja sel on kommunismi nägu.“

Vietnam üllatas Peetrit igal sammul. „Mina poleks uskunud, et suurlinnades on ebaturvaline ja maapiirkondades lokkab hämmastav räpasus. Planeedi päästmise soov on küll viimane asi, mida Mekongi jõe plastivoogudest välja võiks lugeda,“ meenub nähtu. Vaesus valitseb seal täie jõuga ja sel on kommunismi nägu. Lisaks on sel totalitaarse režiimi nägu. Aga samas inimesed on inimesed, olgu nad mustad, kollased, rohelised või suisa vikerkaarekarvalised.

«Olen ikka öelnud, et enne 2000ndaid tekkis minus tunne, et nüüdseks on kõik nähtud. Filmisin ju koerahärrat ja üht prouat Tallinna Keskturu väravas omavahel armuõnne jagamas. Tundsin, et mu silmad on kõike juba näinud. Aga Vietnam suutis mind siiski üllatada.