RAHA POLE PEAMINE! Hollywoodi näitlejanna Robin Wright loobus pere nimel suurtest rollidest, kullakoormatest ja kuulsusest

Robin töötas aasta Jaapanis ning aasta Pariisis, Roomas ja Milanos. „See kogemus muutis mu nägemust maailmast ja iseendast. Jaapanis sain näiteks teada, mis tunne on olla täiesti üksi.“ Tõusva päikese maalt siirdus neiu Prantsusmaale. Seal, 1980ndate Pariisis tekkis palju küsimusi iseenda kohta ja lõpuks tundis ta, et pole üksnes funktsioon, vaid ka elus hing: ta ei heitnud endale enam ette, et catwalk’i kõnnak polnud kõige õigem või fotodele sattusid valed poosid.

Californiasse naastes otsustas Robin karjääri muuta: ta palkas agendi ja hakkas filmirollide saamiseks käima casting’utel. Särav linalakk ei saanud praktiliselt ainsatki osatäitmist ja mitme aasta jooksul mängis ta ainult kahes episoodis sarjas „Kollane roos“. „Peamine probleem peitus mu nooruses. Ma ei saanud proovivõtetest ja -kuulamistest aru, ei teadnud, kuidas käituda, mängida,“ tunnistas ta hiljem.