Raske diabeedidiagnoos muutis elu päevapealt: „Pidin iga suutäit kalkuleerima ja ei saanud midagi möödaminnes suhu pista.“

Karmenil (19) avastati haigus peaaegu juhuslikult ja see oli tegelikult õnnelik juhtumine. Ta oli 11, kui läks perearsti juurde tavapärasesse kontrolli. Sõrme otsast veresuhkrut mõõtes oli selle näit 27,8 mmol/l. Normaalne oleks olnud 5,5. „Mind ehmatas arstide reaktsioon, sest olin siis laps ja ei osanud reageerida. Arstid sattusid paanikasse. Jäin eraldi ruumi ning teise tuppa kutsutud emale öeldi, et mind on vaja kohe viia haiglasse. Teel haiglasse nutsime mõlemad,“ meenutab Karmen. Ta jäi siis üksi haiglasse ning talle määratud arst ravib teda tänaseni.