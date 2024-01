VAHVA HOBI! Aspergeri sündroomiga Mari Voblikova leidis enda kire maskotina lastele esinedes: „Tänu sellele olen vaimselt palju tugevamaks muutunud!“

11aastaselt võttis Mari elu veel drastilisema pöörde, sest piiga jooksis Jõhvis otse autorataste alla. Naine mäletab ähmaselt, et käis suur mats ja korraga oli ta asfaldil pikali. „Ma ei kaotanud teadvust. Hakkasin nutma, aga mitte ehmatusest või valust. Tahtsin just tühja taarat ära viia, et raha saada. Aspergeri sündroomile omane joon on veel, et sellega kimpus olevad inimesed ei pruugi mõista, mis reaalselt ühel või teisel hetkel oluline on. Minu jaoks olid pudelid tähtsamad kui ma ise. Mind sõidutati Tartu haiglasse operatsioonile. Vasak jalg oli täiesti katki – see purunes nagu klaaspudel. Pärast operatsiooni jäigi vasak jalg lühemaks ja nüüd lonkan.“