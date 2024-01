POISIPEA ON JÄLLE MOES: ideaalselt sobiv lühem juus võib olla tõukeks end uuesti avastada igas eas

Lühikese juukse nii suure nauditava tähelepanu põhjusena nimetab Kersti olulise mõjutajana meie nooremat põlvkonda, kes haarab sotsiaalmeedias pakutavat lennult. „Neil on suur roll trendide loomisel ja eeskuju näitamisel, seeläbi ka vanemat generatsiooni inspireerides. Praegu lõigatakse näiteks üsna hoogsalt pikki kiharaid maha. Mõistagi pole lühikeseks kärbitud soengud kõigile, sellest on saanud pigem enesekindlate naiste esitlusviis. Teisalt jällegi võib just ideaalselt sobiv lühem juus olla tõukeks end avastada uuesti absoluutselt igas eas.“