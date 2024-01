PÕNEV! Kodune näonaha analüüs kindlustab piisava hellitava hoolduse igaks aastaajaks!

Asi on väga lihtne: kõik, mida vaja, on kaameraga telefon. Alustuseks määratakse automaatselt su asukoht, et võtta arvesse keskkonnategurid. Seejärel vastasin lihtsale küsimustikule oma harjumuste kohta ja tegin puhta, meigivaba näoga selfie. Hetke pärast saabunud tulemused selgitasid naha seisukorda. Muu hulgas käiakse seal läbi punktid, milline on üldine niiskustaseme ehk hüdreerituse seis, kas vaevab akne, punetus, pigmendid; on nahk ühtlane, läbikumav, poorne või kortsudega, milline näib silmaaluste seisund. Edasi sirvisin läbi analüüsi põhjal antud tootesoovitused, tellisin eelistused koju ja asusin kasutama.