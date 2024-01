Seitse aastat legendaarse spordireporteri Lembitu Kuuse surmast | Abikaasa Heli: „Suhtlen Lembituga iga päev. Ta aitab mind.“

Kolme aasta eest leidis Heli enesearengu teekonna. „Tänu Lembitule. Selleks, et sinna jõuaksin, pidi tema, kahjuks, siitilmast lahkuma. See tuli minu ellu, kui mul oli palju aega üksinda olemiseks. Olen palju asju ümber hinnanud.“ Enese võimekuse ja väe kujunemiseks kuulas-luges ta teadlikust kasvamisest ning temani jõudsid tunnetajad, kel võime kanaldada uskumatuid kohtumisi. „Olen saanud Lembituga rääkida, ta andis palju vastuseid. Ta on minu lähedal ja tänu sellele on mul palju lihtsam.“

Heli tunneb küll armastatud inimesest puudust, aga usub, et „kõik juhtub põhjusega“. Aastate jooksul on ta seda kogenud – aset on leidnud palju erilist, mis aidanud Lembitu nime telelegendile kohaselt igavikustada.