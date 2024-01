NEMAD OSKASID ELADA! Arhitektuurimuuseumi näitus „Vaprad ja ilusad“ lubab kiigata nõukaaegsete villade saamislukku

Võimalikult suure maja ehitamine nõudis omakorda kantimist, sest üldiselt võis olla kasulikku pinda (magamis- ja elutoad, vannituba, köök) 90, alates 1987. aastast 130 ruutmeetrit. Kui suureks ehitatakse garaaž või garaažid, pööning või pesuruum, ette ei kirjutatud ja seda kasutati ära. Seetõttu võtab suu muigele tõik, et projektidesse kavandati lisaruumid hiigelsuurtena ja maja võis kerkida lubatust poole suurem.

Ühes Kalvi Voolaiu projekteeritud Viljandi Rehe tänava eramus võib lisaks kasulikule pinnale märgata ka rõdu, lodža, veranda, hiiglasliku trepihalli, tohutu pööningu (mis asub elutubadega samal korrusel!), juurviljahoidla, kaminaruumi, töötoa, pesuköögi, keskkütte katlaruumi, vaheruumi, kütuseruumi, hoidiste ruumi jm olemasolu. „Dokumentatsioon on väga hüplik. Mõne maja puhul on paksud kaustad, mõnel lihtsalt krundi andmise leping ja ongi kõik,“ kinnitab kuraator. „Mitmes majas kohatav element on aga tõsiasi, et keldris asub bassein, selle kohal klaasiga kaetud kasvuhoone ja selle kohal omakorda rõdu.“