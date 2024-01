KELLEKS SAADA? „Noored pelgavad, et kord koolis õpitud ametialal peabki pensionieani töötama.“

Praegusel ajal on noortel seoses tulevikuga survet ja ebakindlust rohkem kui kunagi varem. Tihti eeldatakse, et nad peavad juba varakult teadma, milline karjäär neid pärast kooli lõpetamist ees ootab, kuid psühholoog Rita Rätsepp nendib, et neilt ei saa kindlat vastust oodata. „15aastane tahab tulevikus saada palju raha ja/või kuulsaks, need on täiesti eakohased soovid. Alles gümnaasiumi lõpus võivad tekkida realistlikumad plaanid,“ sõnab ta.