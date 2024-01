VAATA JA IMESTA: 16aastase Mirteli magamistuppa on end sisse seadnud kuningpüüton, harjasgeko, raagritsikad, oliivtuhatjalad, hüpikämblikud ja paljud teisedki!

Madu ja hüpikämblikke tuleb toita kord nädalas. Hüpikämblikud söövad samuti jahuusse ja kilke ning mao põhiroaks vajalikud hiired on sügavkülmas. „Ema küll suvel kirus, et õudne, moosi sel aastal teha ei saa, hiired on ees,“ naerab Mirtel. Jäätunud närilistele on sügavkülmas eraldi sahtel.

Tüdruk selgitab, et külmutatud laborihiiri saab loomapoest kümnekaupa osta. Madu neelab närilise alla ja pärast ei tohi teda 48 tundi puutuda, sest toimub seedimisprotsess.

„Mida suuremaks madu kasvab, seda harvemini peab toitma. Esimene kord hiirt söögiks andes panin kummikindad kätte. Haarasin pintsetiga närilisest kinni, aga nüüd lähen, võtan käega ja soojendan radiaatoril üles. Siis hoian sabast ja soojendan lisaks fööniga. Enam pole mingit hirmu,“ jutustab Mirtel ühe hingetõmbega ja muigab, kui märkab mind õudusest õlgu võdistamas. Tema sõnul on see tavaline reaktsioon, aga kõlab tegelikkusest palju õõvastavamalt.