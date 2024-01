Maarika teab tööriistadest kõike: "Aga ikka tuleb vahel rendipunkti mõni mees, kes ei ole nõus naise käest nõu küsima."

„Ükskord ostis üks mees soonefreesile lisaks kettad. Küsisin spetsiaalselt, kas te ikka oskate kettaid masinale paigaldada. Mees vastas enesekindlalt, et mis te ometi mõtlete, ma olen ju mees! Läks mööda tunnike. Mees oli tagasi ja kuri kui kurat! Näitasin seepeale, kuidas kettad masinasse panna ja kui ta nägi, et kõik on õige, siis oli tal nii häbi, et vabandas ette ja taha. Mõni päev hiljem tuli, vabandas veel ja tõi šokolaadi. Seepeale sain talle öelda, et ärge kunagi alahinnake naisi!“ meenutab Maarika naerulsui ühte aastate tagust seika töölt.