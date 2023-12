Uus tutvumispaik: lennujaam

TikTokis on see fenomen ristitud airportcrush'iks ehk lennujaamaarmumiseks ning selle märksõnaga postitusi on vaadatud üle 128 miljoni korra. „Oled inimestele lennujaamas lähedal, nii et on loogiline, et võid kellegi poole tõmmet tunda,“ ütles seksiterapeut Leigh Norén väljaandele Business Insider. Lennujaamas on ka teatavat salapära. „Võid sõita ükskõik kuhu ja kogeda ükskõik mida. Palju jääb fantaasia hooleks, sest sa võid olla kes tahes,“ lisab kosjakontorit pidav Jacquline Fae.