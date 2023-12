Kallistamine leevendab hetkega stressi

Loomkatsed on näidanud, et kallistamine suurendab armu- ja õnnehormooniks kutsutava oksütotsiini taset ja langetab vererõhku. Inimestega tehtud katsed on toonud samasuguseid tulemusi. Näiteks ilmnes, et 59% naistel tõusis partneri kallistamise järel oksütotsiini tase, samal ajal langes vererõhk. See kõik leevendab stressi.