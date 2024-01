Väikest Oliveri mäletad? Tegus poiss unistab endiselt näitlejaametist – juba eeloleval sügisel näeb teda Eesti uues mängufilmis!

Oliver imestab vahel, kui palju kuulsust toob üks selline televõistlus. Alles hiljuti, pea seitse aastat pärast saate eetrisolekut, sai ta käia klassiga rahulikult teatris nii, et mitte keegi ei tahtnud temaga pilti teha ega haaranud nööbist sooviga teada anda, et on ära tuntud. Kui muidu pole tähelepanu poissi häirinud, siis üks kord pani küll mõtlema. Nad võtsid emaga koos maanteel sõites hääletaja peale. Võõras istus tagapingile ja ajas juttu, kuniks tundis Oliveri ära: „Ah, sina oled see, kes seda totakat seal mängis.“ „See pani mõtlema, kas tõesti arvatakse, et nelja-aastane poiss näitab end meelega rumalamana,“ ohkab noormees veel praegugi. Siis ütles ta kaassõitjale, et kõik nähtu oli puhas lapselik rõõm. „Ta vist jäi uskuma.“