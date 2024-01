Anni ja Tomi Rahula elu on paras Segasumma suvila: "Alatasa toimub ja juhtub midagi. Vana-aasta õhtut meil polnud."

Jalgpallikohtunikest abikaasad on osanud kollaseid kaarte jagamata olla harmoonilised armastajad. Suurt saladust siin pole – õnne saladus on naise meelest toetavas ja turvalises suhtes, mehe arvates peitub ausas ja avatud suhtluses. Tagasisidet saavad nad palju, aga enim on kuulajaid üllatanud viksi, viisaka ja vaikse Tomi üliausad sõnad. „Ta ei manipuleeri ega keeruta ja see on kuulajatele nii kosutav. Tomi on Tomi. Ta ütleb välja asju, mida teised mõtlevad. See on suurepärane oskus – võlts olemine on raiskamine.“ Mõlemad usuvad, et häirivast rääkimine tuleb suhte tervenemisele väga kasuks, selles peituvad lahendused.

„Olen inimene, keda on raske üllatada,“ ütleb Tomi. Anni nõustub, aga Rubi sõnab sosistades: „Emme ainult suudab üllatada issit.“ Täpsemalt enam öelda ei saakski. „See on küll väga aus. Oma geniaalsete ideedega kogu aeg,“ nendib ka Anni.