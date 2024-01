Tulevane superstaar: näitustel hinnatud tõupull Ustav lööb kaasa maailmakuulsa Tommy Cashi uues videos

Ustav on mees parimais aastais. Esimesel jõulupühal tähistas neljandat sünnipäeva ja noorusaastad kulgevad täies purjes. Oma elupaika jagab lehmadega, kes Ustavi pea korralikult sassi kammivad, sõnnipõli juurde kuuluvad mõnus nosimine ja väike tuulutamine. Maire tunneb hoolealuseid hästi – aitab nad ilmale ja paneb nimed – nii teab ta siin iga mälujat. „Ustavi isa oli Ulvar. Tõuloom saab nime esiisa esimese tähe järgi. Põlvnemine on tähtis ja Ustav kõlab ilusti,“ lausub nime ristiema.

Kui mai lõpus helistati Lihaveisekasvatajate Seltsist ja päriti, kas Tommy Cashi videosse oleks lehma pakkuda, olid nad juba vasikatega põllul. „Kas pulli ei taha, temaga on lihtsam ka, loom on ju õpetust saanud,“ pakkus Maire. Tal on telefonis kümneid fotosid vahvast elukast ja kohemaid saatis valiku teele. Modell sobiski suurepäraselt.